Ривалдо: «Холанд многие годы будет в числе лучших бомбардиров АПЛ»

Бывший форвард сборной Бразилии Ривалдо оценил трансфер нападающего Эрлинга Холанда из «Боруссии» Д в «Манчестер Сити».

«Его скорость, игра в завершении атак и мощный удар отлично сочетаются с английским футболом. Думаю, Холанд многие годы будет одним из лучших бомбардиров АПЛ и, следовательно, будет серьезно претендовать на «Золотой мяч», – цитирует Ривалдо Sport24 со ссылкой на Sportmediaset.

Холанд выступал за «Боруссию» с января 2020 года.

Он забил 85 голов и сделал 23 ассиста в 88 матчах.

Сообщалось, что сделка обойдется «Манчестер Сити» в 250 миллионов евро.

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