Ривалдо: «Холанд многие годы будет в числе лучших бомбардиров АПЛ»

нинадо раньше времени загадывать, месси наглядный пример
Бывший форвард сборной Бразилии Ривалдо оценил трансфер нападающего Эрлинга Холанда из «Боруссии» Д в «Манчестер Сити».
«Его скорость, игра в завершении атак и мощный удар отлично сочетаются с английским футболом. Думаю, Холанд многие годы будет одним из лучших бомбардиров АПЛ и, следовательно, будет серьезно претендовать на «Золотой мяч», – цитирует Ривалдо Sport24 со ссылкой на Sportmediaset.
- Холанд выступал за «Боруссию» с января 2020 года.
- Он забил 85 голов и сделал 23 ассиста в 88 матчах.
- Сообщалось, что сделка обойдется «Манчестер Сити» в 250 миллионов евро.
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