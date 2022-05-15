Директор «ПСЖ» Леонардо встречался с тренером «Порту» Консейсау

«ПСЖ» присматривается к главному тренеру «Порту» Сержиу Консейсау. С ним встречался спортивный директор парижан Леонардо, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Foot Mercato.
В список потенциальных новых главных тренеров «ПСЖ» входят и другие люди.
- Контракт Консейсау с «Порту» действует до 2024 года. Отступные – 10 миллионов евро.
- Консейсау в качестве игрока и тренера 6 раз брал чемпионство с «Порту».
- «ПСЖ» сейчас тренирует Маурисио Почеттино.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Чемпионат»