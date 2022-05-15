Директор «ПСЖ» Леонардо встречался с тренером «Порту» Консейсау

«ПСЖ» присматривается к главному тренеру «Порту» Сержиу Консейсау. С ним встречался спортивный директор парижан Леонардо, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Foot Mercato.

В список потенциальных новых главных тренеров «ПСЖ» входят и другие люди.

Контракт Консейсау с «Порту» действует до 2024 года. Отступные – 10 миллионов евро.

Консейсау в качестве игрока и тренера 6 раз брал чемпионство с «Порту».

«ПСЖ» сейчас тренирует Маурисио Почеттино.

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