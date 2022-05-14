Дюков: «РФС полностью поддерживает курс Хачатурянца в РПЛ»

Президент РФС Александр Дюков опроверг слухи о возможном уходе Ашота Хачатурянца с должности главы РПЛ.

– В последнее время различные телеграм-каналы и СМИ пишут, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц покидает свой пост, что якобы им недовольны чуть ли не на Лубянке. Прокомментируете?

– Мне об этом ничего неизвестно, сложно комментировать слухи. Что касается РФС, у нас нет никаких вопросов и замечаний к работе РПЛ. Если говорить об РПЛ, то есть клубы, которые являются собственниками и учредителями лиги.

– То есть вы не обладаете информацией, что Хачатурянц уйдет из РПЛ?

– Мне об этом неизвестно.

– У РФС полная поддержка того курса, который выбрал президент РПЛ?

– Да.

Хачатурянц был избран главой РПЛ в ноябре 2021 года.

Срок полномочий – 5 лет.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?