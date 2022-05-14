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Хави – о Левандовски в «Барселоне»: «Дело не в возрасте, а в уровне игры»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос об интересе клуба к форварду «Баварии» Роберту Левандовски.

«Будем ли мы подписывать ветеранов? «Барса» взяла Дани Алвеса, когда ему было 38 лет. Дело не в возрасте, а в уровне игры.

Сейчас футболисты так серьезно следят за собой, с каждым годом они становятся все более профессиональными.

Модрич, Дани Алвес... Все они хорошо выступают в больших клубах. Роналду и Месси – тоже.

Возраст не приоритет. Сделает ли игрок нас лучше – вот что важно», – сказал Хави.

  • Поляку в августе исполнится 34 года.
  • В этом сезоне Левандовски забил 49 голов и сделал 7 ассистов в 45 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Mundo Deportivo

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