«ПСЖ» хочет купить Нуньеса на замену Мбаппе

«ПСЖ» ищет нового нападающего, который заменит в составе Килиана Мбаппе, чей контракт с клубом истекает 30 июня.
Парижане изучают вариант с трансфером форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса.
Также 22-летний уругваец интересен «Барселоне», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».
- В этом сезоне Нуньес забил 34 гола и сделал 4 ассиста в 41 матче.
- Отступные в его контракте – 150 миллионов евро.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Marca