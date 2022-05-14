«ПСЖ» хочет купить Нуньеса на замену Мбаппе

«ПСЖ» ищет нового нападающего, который заменит в составе Килиана Мбаппе, чей контракт с клубом истекает 30 июня.

Парижане изучают вариант с трансфером форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

Также 22-летний уругваец интересен «Барселоне», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Нуньес забил 34 гола и сделал 4 ассиста в 41 матче.

Отступные в его контракте – 150 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?