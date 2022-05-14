Защитник «Црвены Звезды» Эракович готов перейти в клуб РПЛ

Зоран Павлович, агент защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича, прокомментировал слухи о возможном переезде игрока в Россию.

Сообщалось, что 21-летний серб заинтересовал «Динамо».

– Никакой новой информации по Страхинье пока нет, никто на связь не выходил.

– В России также сообщалось, что Эракович интересен «Зениту». Подтверждаете?

– Информации об интересе «Зенита» у меня нет, ничего об этом не знаю. Но «Зенит» есть «Зенит».

– Если бы от них поступило предложение, Страхинья принял бы его?

– Сложно сказать, нужно об этом говорить с игроком.

– Также в России писали, что Страхинья предпочел бы российскому клубу европейский, выступающий в еврокубках. Это так?

– Страхинья открыт для всех клубов – российских, итальянских. Конечно, клуб, выступающий в еврокубках, был бы более предпочтительным вариантом.

Но для нас российские клубы – это тоже очень и очень хороший вариант. «Зенит» и «Динамо» – почему нет.

– Потому что они богаты?

– Дело не в богатстве, а в том, что лучше для его карьеры. Разговор вообще не про деньги.

В этом сезоне Эракович провел 37 матчей и отдал 1 ассист.

Его контракт с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2025 года.

Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

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