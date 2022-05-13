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  • РПЛ. «Сочи» в большинстве не обыграл «Нижний Новгород», но вышел на второе место

РПЛ. «Сочи» в большинстве не обыграл «Нижний Новгород», но вышел на второе место

13 мая 2022, 20:57
25

«Сочи» в 29-м туре чемпионата России сыграл вничью с «Нижним Новгородом». Нижегородцы с 48-й минуты были в меньшинстве после удаления Ричи Эннина.

Сочинцы поднялись на второе место, на котором пробудут как минимум до завтра. Нижегородцы остались 11-ми.

У «Сочи» в последних 12 матчах РПЛ одно поражение. У «Нижнего Новгорода» в последних 12 встречах одна победа.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Сочи – Нижний Новгород – 0:0

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук (Заика, 73), Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо (Бурмистров, 45), Кассьерра (Мелкадзе, 73).

«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов (Кечкеш, 84), Стоцкий (Юлдошев, 73), Каккоев (Миладинович, 83), Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.

Предупреждения: Юсупов, 61 – Эннин, 45; Юлдошев, 77; Гойло, 90+5.

Удаления: нет – Эннин, 48 (вторая ж.к.).

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Нижний Новгород
Комментарии (25)
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portero
1652464967
Ну не смогли забить, сдохли однако игроки Сочи , а лавка коротка...
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Persona_non_Grata
1652465069
Подарок Динамо, а вот смогут ли они воспользоваться этим подарком ?...
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Bozigit
1652465349
Позор
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ilichkadr
1652465978
Нижнему лишнее очко не помешает. Всё таки НН, на мой взгляд, гораздо интереснее Уфы, Арсенала и Урала.
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zigbert
1652467117
Обе команды были заинтересованы в приобретении очков. Преимущество у Сочи было, особенно в конце матча, когда Нижний Новгород остался в меньшинстве. Гойло спас команду от поражения, совершив несколько великолепных сейвов.
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Кузьмич на трибуне
1652469737
Не ожидал, что Сочи на последнем этапе сольют игру. Был абсолютно уверен в победе Сочи, а такой беззубой игры, не ожидал. Даже жалею о напрасно потраченном времени у телевизора.
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ySS
1652474347
Несколько подумерили пыл и амбиции переселенцы, но, легендарному будущему тренеру главной гаспромовской помощь, да и Динамо может ещё оступиться) А может роттенберг чего-то знает про завтрашнее дерби...)
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житель СПб
1652475386
Началась операция по спасению НН?! Уверен, что и Зенит сыграет вничью - или вообще проиграет.
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житель СПб
1652475584
Только НН был не в большинстве, а в меньшинстве?!
Ответить
sochi-2013
1652504889
Печалька! Психолог нужен, чтобы настраивать Сочи, на игру с командами из нижней части таблицы. Ну, или дрын Федотову, чтобы гонял их по раздевалке.
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