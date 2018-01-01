Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

РПЛ. «Сочи» в большинстве не обыграл «Нижний Новгород», но вышел на второе место

«Сочи» в 29-м туре чемпионата России сыграл вничью с «Нижним Новгородом». Нижегородцы с 48-й минуты были в большинстве после удаления Ричи Эннина.

Сочинцы поднялись на второе место, на котором пробудут как минимум до завтра. Нижегородцы остались 11-ми.

У «Сочи» в последних 12 матчах РПЛ одно поражение. У «Нижнего Новгорода» в последних 12 встречах одна победа.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Сочи – Нижний Новгород – 0:0

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук (Заика, 73), Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо (Бурмистров, 45), Кассьерра (Мелкадзе, 73).

«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов (Кечкеш, 84), Стоцкий (Юлдошев, 73), Каккоев (Миладинович, 83), Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.

Предупреждения: Юсупов, 61 – Эннин, 45; Юлдошев, 77; Гойло, 90+5.

Удаления: нет – Эннин, 48 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Депутат Хамзаев – о разрешении продавать пиво на стадионах: «Люди и так приходят под градусом, мы хотим их довести до стельки? Будут драки»
«Сочи»: «Пока не надо нас поздравлять с медалями»
Новый сезон РПЛ стартует 17 или 24 июля. 13 ноября чемпионат уйдет на паузу до весны («РБ Спорт»)
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:57
Комментарии21
...
  • ...
    Рейтинг: +3848

    Кузьмич на трибуне 39 минут назад

    Не ожидал, что Сочи на последнем этапе сольют игру. Был абсолютно уверен в победе Сочи, а такой беззубой игры, не ожидал. Даже жалею о напрасно потраченном времени у телевизора.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +349

    Спартач80 1 час назад

    Кто-то удивлён результату?...Треумвират грязьпрёма...Оренбург на подходе...

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +26

    Fialet > Спартач80 34 минуты назад

    Всё логично. Подарили очко нуждающемуся НН, больше дарить было нельзя, второе место бы уплыло. А так и своим помогли, и серебро будут решать в последнем туре.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3848

    Кузьмич на трибуне > Спартач80 26 минут назад

    А кто мешал Спартаку в юбилейный год быть на первых строчках турнирной таблицы. Я очень удивлён таким бездарно слабым Спартаком в этом сезоне. Даже и не верится, что это раньше была команда -легенда. Эх какие игроки были раньше в Спартаке-Шавло, Гаврилов, Черенков, Дасаев , Родионов, а какие пришли им на смену-Шалимов, Карпин Мостовой Черчесов, Кульков, Онопко, а потом и Тихонов, Титов, Цимбаларь. А сегодня - не уж то тот же Джикия может встать рядом с Романцевым или Онопко?, или Рассказов рядом с Черенковым, или Соболев -рядом с Родионовым или Тихоновым. Какой смысл пенять на Газпром, тем более Лукойлу. Не надо зеркальце винить, коль видишь в нём -( ну ты в курсе).

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +95979

    zigbert 1 час назад

    Обе команды были заинтересованы в приобретении очков. Преимущество у Сочи было, особенно в конце матча, когда Нижний Новгород остался в меньшинстве. Гойло спас команду от поражения, совершив несколько великолепных сейвов.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15014

    ilichkadr 1 час назад

    Нижнему лишнее очко не помешает. Всё таки НН, на мой взгляд, гораздо интереснее Уфы, Арсенала и Урала.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +26

    Fialet > ilichkadr 37 минут назад

    Да ничем не интереснее, такая же хрень. По мне так Арсенал поинтереснее будет, не в этом сезоне, а вообще.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1763

    Bozigit 1 час назад

    Позор

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17452

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Подарок Динамо, а вот смогут ли они воспользоваться этим подарком ?...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +63904

    portero 1 час назад

    Ну не смогли забить, сдохли однако игроки Сочи , а лавка коротка...

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6486

    Semenycch 1 час назад

    Я поражен, насколько футболисты Сочи деревянные. За исключением Нобоа! Команда совершенно не готова к преодолению автобуса. Ни в командной скорости, ни в индивидуальном дриблинге или в точности паса на последней трети поля в условиях массовой обороны Сочи совершенно не готовы к подобным матчам.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +398

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Тянули тянули филиала младшего газпрома да ни как)!!!

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6486

    Semenycch 2 часа назад

    Этой ничьей Сочи завоевал бронзу, но просрал серебро!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +398

    Сделаны из Дерева > Semenycch 2 часа назад

    В очко пускай себе засунут эту бронзу))

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +6486

    Semenycch > Сделаны из Дерева 1 час назад

    Лучше Вам, у Вас это место, похоже, проходное.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +63904

    portero > Semenycch 1 час назад

    Последняя игра с Динамо, там игра за серебро и Динамо забить проще, они автобус ставить не будут...

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15014

    ilichkadr > Semenycch 1 час назад

    Очная встреча 21 мая решит медальный расклад.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +6486

    Semenycch > ilichkadr 1 час назад

    Если Динамо завтра выиграет, то Сочи мало что светит.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15014

    ilichkadr > portero 1 час назад

    Если Динамо завтра проиграет Локо. Если нет, то последняя игра с Сочи будет простой формальностью.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15014

    ilichkadr > Semenycch 1 час назад

    Надеюсь на то, что проводницы хлопнут дверью.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +26

    Fialet > ilichkadr 55 минут назад

    Вы считать то умеете? У Сочи сейчас 53 очка, если завтра Динамо выиграет, то наберёт 55 очков. Но если в последнем туре Сочи выиграет у Динамо, то Сочи наберёт 56 очков а у Динамо останется 55.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11