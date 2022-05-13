РПЛ. «Сочи» в большинстве не обыграл «Нижний Новгород», но вышел на второе место

«Сочи» в 29-м туре чемпионата России сыграл вничью с «Нижним Новгородом». Нижегородцы с 48-й минуты были в меньшинстве после удаления Ричи Эннина.

Сочинцы поднялись на второе место, на котором пробудут как минимум до завтра. Нижегородцы остались 11-ми.

У «Сочи» в последних 12 матчах РПЛ одно поражение. У «Нижнего Новгорода» в последних 12 встречах одна победа.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Сочи – Нижний Новгород – 0:0

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук (Заика, 73), Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо (Бурмистров, 45), Кассьерра (Мелкадзе, 73).

«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов (Кечкеш, 84), Стоцкий (Юлдошев, 73), Каккоев (Миладинович, 83), Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.

Предупреждения: Юсупов, 61 – Эннин, 45; Юлдошев, 77; Гойло, 90+5.

Удаления: нет – Эннин, 48 (вторая ж.к.).

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