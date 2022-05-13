Языджи и Фукс не помогут ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Два игрока ЦСКА – защитник Бруно Фукс и хавбек Юсуф Языджи – пропустят матч 29-го тура РПЛ против «Краснодара».
«Языджи и Фукс пропустят матч в Краснодаре по медицинским показаниям.
У Юсуфа обострилась проблема со спиной, и он остался в Москве для прохождения обследования.
А Бруно перенес небольшое стоматологическое вмешательство, сейчас чувствует себя хорошо», – сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
- «Краснодар» примет ЦСКА в воскресенье, 15 мая.
- Начало – в 19:00 мск.
- Фукс в этом сезоне провел 10 матчей, Языджи забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
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Источник: «Чемпионат»