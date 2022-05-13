Языджи и Фукс не помогут ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Два игрока ЦСКА – защитник Бруно Фукс и хавбек Юсуф Языджи – пропустят матч 29-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Языджи и Фукс пропустят матч в Краснодаре по медицинским показаниям.

У Юсуфа обострилась проблема со спиной, и он остался в Москве для прохождения обследования.

А Бруно перенес небольшое стоматологическое вмешательство, сейчас чувствует себя хорошо», – сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Краснодар» примет ЦСКА в воскресенье, 15 мая.

Начало – в 19:00 мск.

Фукс в этом сезоне провел 10 матчей, Языджи забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.

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