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Языджи и Фукс не помогут ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Два игрока ЦСКА – защитник Бруно Фукс и хавбек Юсуф Языджи – пропустят матч 29-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Языджи и Фукс пропустят матч в Краснодаре по медицинским показаниям.

У Юсуфа обострилась проблема со спиной, и он остался в Москве для прохождения обследования.

А Бруно перенес небольшое стоматологическое вмешательство, сейчас чувствует себя хорошо», – сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

  • «Краснодар» примет ЦСКА в воскресенье, 15 мая.
  • Начало – в 19:00 мск.
  • Фукс в этом сезоне провел 10 матчей, Языджи забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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