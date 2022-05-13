Семак хочет подписать долгосрочный контракт с «Зенитом» и развивать клуб стратегически

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассчитывает заключить с клубом новое соглашение, рассчитанное на несколько лет.

«Семак всегда говорил, что ему интересно работать на перспективу хотя бы трeх лет. Контракт на год ее не даeт. Он готов представить стратегию развития команды.

Руководство также готово к диалогу. Вопрос будет решаться уже после сезона», – сообщил источник Metaratings.

Контракт Семака с «Зенитом» автоматически продлился до лета 2023 года.

Под руководством действующего тренера петербуржцы 4 раза подряд выиграли РПЛ.

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