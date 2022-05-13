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  • Семак хочет подписать долгосрочный контракт с «Зенитом» и развивать клуб стратегически

Семак хочет подписать долгосрочный контракт с «Зенитом» и развивать клуб стратегически

13 мая 2022, 14:36
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассчитывает заключить с клубом новое соглашение, рассчитанное на несколько лет.

«Семак всегда говорил, что ему интересно работать на перспективу хотя бы трeх лет. Контракт на год ее не даeт. Он готов представить стратегию развития команды.

Руководство также готово к диалогу. Вопрос будет решаться уже после сезона», – сообщил источник Metaratings.

  • Контракт Семака с «Зенитом» автоматически продлился до лета 2023 года.
  • Под руководством действующего тренера петербуржцы 4 раза подряд выиграли РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (6)
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R_a_i_n
1652442293
Смешной такой. В карьеру решил поиграть. Возьми клуб с низов и играй.
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Беспонтий
1652442346
спецконтракт
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portero
1652444046
А сейчас можно на три года что-то рассчитать??? Тут через полгода непонятно что будет....
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ilichkadr
1652444723
Серёга, ты в Зените уже больше 3-х лет, но стратегия пока одна: покупка игроков. Тактика, стиль игры это Уфа, только вид с боку.
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Enter2006
1652452383
С Миллером побухали и он дал зелёный свет? Зенит сейчас напоминает Анжи в свои года. Миллиарды уйдут и клубу капец, никакого развития не вижу!
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Stavr007
1652462882
о ужас, его давно пора гнать ссаными тряпками
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