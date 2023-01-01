Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

Семак хочет подписать долгосрочный контракт с «Зенитом» и развивать клуб стратегически

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассчитывает заключить с клубом новое соглашение, рассчитанное на несколько лет.

«Семак всегда говорил, что ему интересно работать на перспективу хотя бы трeх лет. Контракт на год ее не даeт. Он готов представить стратегию развития команды.

Руководство также готово к диалогу. Вопрос будет решаться уже после сезона», – сообщил источник Metaratings.

  • Контракт Семака с «Зенитом» автоматически продлился до лета 2023 года.
  • Под руководством действующего тренера петербуржцы 4 раза подряд выиграли РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Семак: «Будет прекрасно, если разрешат играть в еврокубках на нейтральном поле. Главное – играть» 5
Семак – о словах Заремы про «блекло-голубых»: «Пусть говорят. Наше дело – работать» 29
Семак: «У Ловрена и Караваева тяжелые травмы, не сыграет Крицюк. Остальные готовятся к «Спартаку» 3
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:36
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +15000

    ilichkadr 1 час назад

    Серёга, ты в Зените уже больше 3-х лет, но стратегия пока одна: покупка игроков. Тактика, стиль игры это Уфа, только вид с боку.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +348

    Спартач80 1 час назад

    А чем он занимался все эти годы,что уже работал?...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +63885

    portero 1 час назад

    А сейчас можно на три года что-то рассчитать??? Тут через полгода непонятно что будет....

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2156

    Беспонтий 1 час назад

    спецконтракт

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7433

    R_a_i_n 1 час назад

    Смешной такой. В карьеру решил поиграть. Возьми клуб с низов и играй.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11