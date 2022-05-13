Семак: «Будет прекрасно, если разрешат играть в еврокубках на нейтральном поле. Главное – играть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб из Петербурга готов играть на нейтральном поле в еврокубках.

— Если «Зениту» позволят играть на нейтральном поле в еврокубках, как вы к этому отнесетесь?

— Прекрасно. Главное — играть. Конечно, минусов много, но главное — продолжать играть.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

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