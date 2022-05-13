Семак: «Будет прекрасно, если разрешат играть в еврокубках на нейтральном поле. Главное – играть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб из Петербурга готов играть на нейтральном поле в еврокубках.
— Если «Зениту» позволят играть на нейтральном поле в еврокубках, как вы к этому отнесетесь?
— Прекрасно. Главное — играть. Конечно, минусов много, но главное — продолжать играть.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Спорт-Экспресс»