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РПЛ обсуждает с клубами пять вариантов проведения следующего сезона, в том числе расширение (Sports.ru)

В среду РПЛ отправила клубам предложения по проведению сезона-2022/23, сообщает Sports.ru.

Лига рассматривает пять вариантов:

  1. РПЛ проводится как обычно: 16 команд играют 30 туров. В календарь сезона добавляется Кубок лиги;
  2. 16 команд проводят 30 туров, затем клубы делятся на три группы в соответствии с занятыми местами: команды с 1-го по 4-е места, с 5-го по 12-е и с 13-го по 16-е;
  3. 16 команд проводят 30 туров, а затем делятся на две восьмерки;
  4. 16 команд проводят 30 туров, после чего делятся на группы по географическому признаку. Причина – в ограничениях на авиаперелеты;
  5. РПЛ расширяется до 18 команд.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии11
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    Рейтинг: +63880

    portero 56 минут назад

    Тут вой.на обороты набирает, какой нах футбол миллионеров????

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    Рейтинг: +10

    SCgng 56 минут назад

    Есть тема пацаны!
    На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
    потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

    0
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    Рейтинг: +549

    Forvard47 1 час назад

    Рпл расширяется до 18 команд и нужно добавить кубок лиги еще...

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    Рейтинг: +2542

    acor94 > Forvard47 1 час назад

    А кубок лиги в формате лч. 8 групп по 4 команды= 6 матчей. А весной плейофф

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    Рейтинг: +2542

    acor94 1 час назад

    Я бы расширил. В Америке вообще 28 команд и ничего, играют. У них вообще грамотный подход к спорту.

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    Рейтинг: +13500

    Fusballer > acor94 1 час назад

    Что-то мало на всю Америку.

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    Рейтинг: +2542

    acor94 > Fusballer 1 час назад

    Ты же понял, что я про сша.

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    Рейтинг: +13500

    Fusballer > acor94 1 час назад

    Если иметь ввиду футбол, то это прежде всего Южная Америка. Вот когда в чемпионате Бразилии было 24 команды, и играли в 2 круга, то это было круто))

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    Рейтинг: +2542

    acor94 > Fusballer 1 час назад

    Такого я не застал) зато живой пример английский чемпионшип) 46 матчей и не сильно то жалуются.

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    Рейтинг: +22541

    JTherry > acor94 59 минут назад

    чемпионаты в Англии и США не являются "социальным проектом", как в России, и клубы не находятся на обеспечении государства, поэтому сравнения с Англией и США попросту неуместны...

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    Рейтинг: +2542

    acor94 > JTherry 15 минут назад

    Но ведь хочется, что бы было также.

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