РПЛ обсуждает с клубами пять вариантов проведения следующего сезона, в том числе расширение (Sports.ru)

В среду РПЛ отправила клубам предложения по проведению сезона-2022/23, сообщает Sports.ru.
Лига рассматривает пять вариантов:
- РПЛ проводится как обычно: 16 команд играют 30 туров. В календарь сезона добавляется Кубок лиги;
- 16 команд проводят 30 туров, затем клубы делятся на три группы в соответствии с занятыми местами: команды с 1-го по 4-е места, с 5-го по 12-е и с 13-го по 16-е;
- 16 команд проводят 30 туров, а затем делятся на две восьмерки;
- 16 команд проводят 30 туров, после чего делятся на группы по географическому признаку. Причина – в ограничениях на авиаперелеты;
- РПЛ расширяется до 18 команд.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Sports.ru