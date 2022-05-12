Глушаков – о поездке «Химок» на матч с «Ростовом» на поезде: «Я на вокзале родился. Для меня это ностальгия»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями от поездки на игру 29-го тура РПЛ против «Ростова».

В Ростове-на-Дону с февраля не работает аэропорт.

В связи с этим команды в основном добираются на матчи на поезде.

«Ростов» и «Химки» встретятся в субботу, 14 мая.

– Поездка на поезде – это комфортно?

– Я на вокзале родился, с десяти лет ездил на поезде один, сумка была больше меня, для меня это ностальгия.

Я привык ездить на поезде, никаких сложностей не вижу. Какая разница – поезд или самолет? Ты лежишь на кровати, отдыхаешь, готовишься. Даже больше времени для восстановления.

– На игру с «Ростовом» особенный настрой? Это возможность показать себя перед Карпиным.

– Когда еду в Ростов-на-Дону всегда особенно настраиваюсь, для меня это родная земля, свой воздух.

Всем всe давно доказал, нужно выходить и играть, так как играю сейчас в «Химках». Карпин давно увидел, как я играю, чего мне ему доказывать.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?