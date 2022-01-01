«Было непросто найти фото, на котором мы играем»: Иско поздравил Марсело с днем рождения

Уходит эпоха.
Целой пачкой летом уйдет
Полузащитник «Реала» Иско в соцсетях опубликовал поздравительный пост, адресованный Марсело.
«С днем рождения, легенда. Было непросто найти фото, на котором мы играем», – написал Иско, прикрепив снимок, на котором он с бразильцем празднует забитый гол.
- Бразильцу сегодня исполнилось 34 года.
- Марсело в этом сезоне провел за «Реал» 17 матчей, а Иско – 16.
- У обоих футболистов летом истекают контракты с клубом.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?