«Было непросто найти фото, на котором мы играем»: Иско поздравил Марсело с днем рождения

Полузащитник «Реала» Иско в соцсетях опубликовал поздравительный пост, адресованный Марсело.

«С днем рождения, легенда. Было непросто найти фото, на котором мы играем», – написал Иско, прикрепив снимок, на котором он с бразильцем празднует забитый гол.

Бразильцу сегодня исполнилось 34 года.

Марсело в этом сезоне провел за «Реал» 17 матчей, а Иско – 16.

У обоих футболистов летом истекают контракты с клубом.

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