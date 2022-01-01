Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

«Было непросто найти фото, на котором мы играем»: Иско поздравил Марсело с днем рождения

Полузащитник «Реала» Иско в соцсетях опубликовал поздравительный пост, адресованный Марсело.

«С днем рождения, легенда. Было непросто найти фото, на котором мы играем», – написал Иско, прикрепив снимок, на котором он с бразильцем празднует забитый гол.

  • Бразильцу сегодня исполнилось 34 года.
  • Марсело в этом сезоне провел за «Реал» 17 матчей, а Иско – 16.
  • У обоих футболистов летом истекают контракты с клубом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
На Мбаппе и его семью давят, чтобы он остался в «ПСЖ» (Marca) 3
Де Брюйне – о вылете от «Реала»: «Это были пять безумных минут, которые невозможно объяснить» 3
Тарпищев: «Зенит» – королевский клуб, как и «Реал» 20
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:30
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +140

    RealDiMoNMadrid 1 час назад

    Уходит эпоха.
    Целой пачкой летом уйдет

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11