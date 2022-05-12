Кофрие: «Хочу ли я поиграть в «Барселоне»? Готов провести остаток карьеры в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о своем будущем в московском клубе.

«Конечно, я продолжу играть за «Спартак» и после этого сезона.

Готов ли провести остаток карьеры в «Спартаке»? Конечно, готов, но посмотрим, что будет после окончания моего контракта.

Хочу ли я поиграть в «Барселоне»? Ха-ха. Я хочу играть в «Спартаке», – заявил 25-летний бельгиец.

Кофрие перешел в «Спартак» в августе прошлого года.

Он заключил с клубом контракт до 2025 года.

В активе футболиста 1 голевая передача в 23 матчах.

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