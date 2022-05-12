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  • Кофрие: «Хочу ли я поиграть в «Барселоне»? Готов провести остаток карьеры в «Спартаке»

Кофрие: «Хочу ли я поиграть в «Барселоне»? Готов провести остаток карьеры в «Спартаке»

12 мая 2022, 12:35
6

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о своем будущем в московском клубе.

«Конечно, я продолжу играть за «Спартак» и после этого сезона.

Готов ли провести остаток карьеры в «Спартаке»? Конечно, готов, но посмотрим, что будет после окончания моего контракта.

Хочу ли я поиграть в «Барселоне»? Ха-ха. Я хочу играть в «Спартаке», – заявил 25-летний бельгиец.

  • Кофрие перешел в «Спартак» в августе прошлого года.
  • Он заключил с клубом контракт до 2025 года.
  • В активе футболиста 1 голевая передача в 23 матчах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кофрие Максимилиано
Комментарии (6)
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alefreddy
1652351619
кому такой супер игрок нужен особенно Барсе.Середняк для 9 места
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Untitled-1
1652351986
нет, уж, спасибо. езжай лучше в барсу побыстрее
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portero
1652353277
Настоящий рыжий гладиатор...
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NewLife
1652359000
Все таки культурные в Спартаке ребята, принимают провокационные вопросы букмейкеров за чистую монету, вместо того чтобы использовать лексику, которую они осваивают в первую очередь)
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rash1959
1652369775
Вот это и пугает, когда он в составе, становится некомфортно. Видно, что старается и силён, но..., думаю справится скоро. Ведь Жиго менять некем.
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