Кофрие: «Хочу ли я поиграть в «Барселоне»? Готов провести остаток карьеры в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о своем будущем в московском клубе.
«Конечно, я продолжу играть за «Спартак» и после этого сезона.
Готов ли провести остаток карьеры в «Спартаке»? Конечно, готов, но посмотрим, что будет после окончания моего контракта.
Хочу ли я поиграть в «Барселоне»? Ха-ха. Я хочу играть в «Спартаке», – заявил 25-летний бельгиец.
- Кофрие перешел в «Спартак» в августе прошлого года.
- Он заключил с клубом контракт до 2025 года.
- В активе футболиста 1 голевая передача в 23 матчах.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «РБ Спорт»