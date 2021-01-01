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Кофрие: «Хочу ли я поиграть в «Барселоне»? Готов провести остаток карьеры в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о своем будущем в московском клубе.

«Конечно, я продолжу играть за «Спартак» и после этого сезона.

Готов ли провести остаток карьеры в «Спартаке»? Конечно, готов, но посмотрим, что будет после окончания моего контракта.

Хочу ли я поиграть в «Барселоне»? Ха-ха. Я хочу играть в «Спартаке», – заявил 25-летний бельгиец.

  • Кофрие перешел в «Спартак» в августе прошлого года.
  • Он заключил с клубом контракт до 2025 года.
  • В активе футболиста 1 голевая передача в 23 матчах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +63738

    portero 1 час назад

    Настоящий рыжий гладиатор...

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    Рейтинг: +781

    Untitled-1 1 час назад

    нет, уж, спасибо. езжай лучше в барсу побыстрее

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    Рейтинг: +941

    alefreddy 1 час назад

    кому такой супер игрок нужен особенно Барсе.Середняк для 9 места

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    Рейтинг: +14405

    Barmaleushka 2 часа назад

    Чувак уже понял , что вытащил "счастливый билет" . А так пришлось бы в Бельгии посуду мыть или на АЗС горбатиться . А тут другие в АЗС вкладывают , чтобы он з/п получал .

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    Рейтинг: +10

    qweerey 2 часа назад

    Есть тема пацаны!
    На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
    потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

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    Рейтинг: +450

    Йост > qweerey 2 часа назад

    Никому больше не говори, а то конторы вдруг разорятся и сам потом не сможешь заработать..

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