Литвинов: «Готов играть за «Спартак» всю карьеру»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов акцентировал внимание на своей лояльности клубу.
«Спартак» в моем сердце, я люблю этот клуб и полностью ему предан. Готов играть всю карьеру за «Спартак», – сказал 20-летний футболист.
- Литвинов – воспитанник «Спартака».
- Он выступает на позиции опорного хавбека.
- В этом сезоне игрок провел 24 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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Источник: «РБ Спорт»