Червиченко: «Спартак» победит «Динамо» в финале Кубка, будет шальной гол. Это будет издевка бога»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на финал Кубка России. 29 мая спартаковцы сыграют в «Лужниках» с «Динамо».

«Фаворита в финале Кубка России нет. И у «Спартака», и у «Динамо» есть свои плюсы и минусы. Интуитивно мне кажется, что «Спартак» выиграет, а залетит какой-нибудь шальной гол. То есть, победит не потому, что больше будет этого заслуживать, а потому что будет больше везения.

Очередного итальянского тренера потащат на руках. Это будет издeвка бога над «Спартаком» — один выиграл чемпионат и второй может выиграть Кубок, сыграв всего два матча с равными себе соперниками», – сказал Червиченко.

«Спартак» не играл в финале Кубка России с 2006 года.

«Динамо» и «Спартак» не встречались в кубковом финале с 1950 года.

В последнем очном матче победил «Спартак».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?