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Зеленов: «Спартак» давно выступает за разрешение продажи пива на стадионе. Это увеличит коммерческие доходы клубов»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал скорое снятие запрета на продажу пива на московских стадионах.

«Спартак» давно и последовательно выступает за разрешение как рекламы, так и продажи алкогольного пива на стадионе. Если дело сдвинется с мертвой точки, это увеличит коммерческие доходы клубов РПЛ.

Но давайте дождемся принятия изменений в соответствующем законе, пока говорить об этом рано», — сказал Зеленов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +665

    Конопляных дел мастер 1 час назад

    Спартак без Dопинга смотреть невозможно. гыгыгы

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    Рейтинг: +2047

    Беспонтий 1 час назад

    пивные путчи привели к блицкригу
    сегодня всё наоборот
    всё как всегда у нас
    хотеть как лучше получивши фигу

    2
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