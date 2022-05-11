Зеленов: «Спартак» давно выступает за разрешение продажи пива на стадионе. Это увеличит коммерческие доходы клубов»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал скорое снятие запрета на продажу пива на московских стадионах.

«Спартак» давно и последовательно выступает за разрешение как рекламы, так и продажи алкогольного пива на стадионе. Если дело сдвинется с мертвой точки, это увеличит коммерческие доходы клубов РПЛ.

Но давайте дождемся принятия изменений в соответствующем законе, пока говорить об этом рано», — сказал Зеленов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?