Терюшков: «У «Зенита» есть интерес к Лантратову. Илья стоит больше 2 миллионов»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря Ильи Лантратова в «Зенит».
«Официальных предложений нет. Есть заинтересованность со стороны «Зенита», но и других клубов. Думаю, Илья стоит больше, чем 2 миллионов евро. У него есть в контракте отступные.
Мы всегда говорили, что отпустим его в топ клуб, если он будет там играть», — сказал Терюшков.
- Лантратов пропустил 44 гола в 29 матчах этого сезона.
- Он 10 раз сыграл на ноль.
- Его контракт с «Химками» рассчитан до 2025 года.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Чемпионат»