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Терюшков: «У «Зенита» есть интерес к Лантратову. Илья стоит больше 2 миллионов»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря Ильи Лантратова в «Зенит».

«Официальных предложений нет. Есть заинтересованность со стороны «Зенита», но и других клубов. Думаю, Илья стоит больше, чем 2 миллионов евро. У него есть в контракте отступные.

Мы всегда говорили, что отпустим его в топ клуб, если он будет там играть», — сказал Терюшков.

  • Лантратов пропустил 44 гола в 29 матчах этого сезона.
  • Он 10 раз сыграл на ноль.
  • Его контракт с «Химками» рассчитан до 2025 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63694

    portero 1 час назад

    Я так понимаю учтут твой интерес, будет стоить как Лёха полтинник.....

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