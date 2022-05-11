Терюшков: «У «Зенита» есть интерес к Лантратову. Илья стоит больше 2 миллионов»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря Ильи Лантратова в «Зенит».

«Официальных предложений нет. Есть заинтересованность со стороны «Зенита», но и других клубов. Думаю, Илья стоит больше, чем 2 миллионов евро. У него есть в контракте отступные.

Мы всегда говорили, что отпустим его в топ клуб, если он будет там играть», — сказал Терюшков.

Лантратов пропустил 44 гола в 29 матчах этого сезона.

Он 10 раз сыграл на ноль.

Его контракт с «Химками» рассчитан до 2025 года.

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