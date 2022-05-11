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  • Сафонов отказал «Зениту». Петербуржцы купят Лантратова за 2 миллиона (Иван Карпов)

Сафонов отказал «Зениту». Петербуржцы купят Лантратова за 2 миллиона (Иван Карпов)

11 мая 2022, 13:47
21

Вратарь «Химок» Илья Лантратов перейдет в «Зенит».

По информации журналиста Ивана Карпова, петербуржцы близки к трансферу 26-летнего голкипера. Ориентировочная сумма сделки – 2 миллиона евро.

«Зенит» остановился на кандидатуре Лантратова после неудачи в переговорах с вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым. Он отказался переходить в клуб из Петербурга.

  • Лантратов пропустил 44 гола в 29 матчах этого сезона.
  • Он 10 раз сыграл на ноль.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Краснодар Лантратов Илья Сафонов Матвей
Комментарии (21)
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R_a_i_n
1652266486
Купили бы Конифея. Звезда же.
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LOKOfanatik19
1652266749
Сафонов по красоте, не стоит бросать клуб в тяжелое время.
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ilichkadr
1652267000
Лантранов слабее Сафонова.
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Беспонтий
1652267159
остатки гордости недавней и величия приберегли бы и оставили одоевского в рамке ну и мишу на подхвате для приличия
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Юрий Крутько
1652268167
Матвей-умничка!Поступок достойный очень большого уважения!Отказать Газпрому это просто ФАНТАСТИКА!Сафонов,безусловно вратарь номер 1,на сегодня,в России.
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portero
1652268506
Это просчитывалось, значит у Галицкого не так всё плохо, просто преференции выбивал себе и бизнесу....
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Enter2006
1652279209
А мне Лантратов нравится как голкипер, классный специалист! Главное чтобы в основу попал и надолго, иначе загубят в Зените...
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владимир миронов
1652280262
Молодец Матвей, не повёлся на бабло.
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ySS
1652280664
Поддержу мнение, что не Сафонов отказал, а Галицкий. Значит мало предложили...
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Азбука
1652282065
У Зенита вратарская проблема №1 и под это берут Лантратова. Проблема №2: правый край защиты, при часто травмирующемся Караваеве будут наигрывать Адамова. В нападении возможно уйдёт Дзюба в Црвену Звезду и будет нужен третий форвард к Сергееву и Юри. Остальные приобретения в зависимости от того, кто из легов остаётся. Так мне представляется трансферная политика Зенита на лето.
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