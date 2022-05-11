Сафонов отказал «Зениту». Петербуржцы купят Лантратова за 2 миллиона (Иван Карпов)

Вратарь «Химок» Илья Лантратов перейдет в «Зенит».

По информации журналиста Ивана Карпова, петербуржцы близки к трансферу 26-летнего голкипера. Ориентировочная сумма сделки – 2 миллиона евро.

«Зенит» остановился на кандидатуре Лантратова после неудачи в переговорах с вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым. Он отказался переходить в клуб из Петербурга.

Лантратов пропустил 44 гола в 29 матчах этого сезона.

Он 10 раз сыграл на ноль.

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