Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

Сафонов отказал «Зениту». Петербуржцы купят Лантратова за 2 миллиона (Иван Карпов)

Вратарь «Химок» Илья Лантратов перейдет в «Зенит».

По информации журналиста Ивана Карпова, петербуржцы близки к трансферу 26-летнего голкипера. Ориентировочная сумма сделки – 2 миллиона евро.

«Зенит» остановился на кандидатуре Лантратова после неудачи в переговорах с вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым. Он отказался переходить в клуб из Петербурга.

  • Лантратов пропустил 44 гола в 29 матчах этого сезона.
  • Он 10 раз сыграл на ноль.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
«Зенит» заплатит 3,5 миллиона за Лантратова. Трансфер оформят до конца мая («РБ Спорт») 1
Терюшков: «У «Зенита» есть интерес к Лантратову. Илья стоит больше 2 миллионов» 1
Экс-агент Абрамов: «Зениту» помог крепко стоять на ногах Владимир Владимирович. Спасибо ему» 53
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:47
Комментарии17
...
  • ...
    Рейтинг: +5300

    Павелий 20 минут назад

    Новосельцева с таким же пафосом покупали. А оказалось, что брали крупного игрока, чтобы теплом своей задницы сильнее (так как больше масса) прогревал лавку =)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9079

    САДЫЧОК 1 час назад

    Лантратов Ничем не отличается , от своего Одоевского ! Зачем ?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9079

    САДЫЧОК 1 час назад

    ..Значит будет в Спартаке или Динамо !

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +63693

    portero 1 час назад

    Это просчитывалось, значит у Галицкого не так всё плохо, просто преференции выбивал себе и бизнесу....

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +921

    Юрий Крутько 2 часа назад

    Матвей-умничка!Поступок достойный очень большого уважения!Отказать Газпрому это просто ФАНТАСТИКА!Сафонов,безусловно вратарь номер 1,на сегодня,в России.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +63693

    portero > Юрий Крутько 1 час назад

    Возможно не Матвей решающие слово сказал , а Галицкий ещё год назад...

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +23

    Аден 2 часа назад

    Сафон красава, еще поиграет. Лантратов на выход, решил завязать с хутболом.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2523

    acor94 > Аден 1 час назад

    Если игрок берётся под основу, то чем это плохо? Как раз таки Лантратов ещё поиграет, может даже и в лч, а когда быков там ждать, уже не понятно.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +23

    Аден > acor94 1 час назад

    Сафон то еще поиграет и может быть даже в ЛЧ (пусть и не с Краснодаром). А по Лантратову печалька, через год (в лучшем случае) если разрешат Рос клубам играть в европе, он обрастет жирком (шальные деньги) и превратится в воротчика типа нынешнего Кержакова и будет, может быть, периодически появляться в раме или скитаться по арендам.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2523

    acor94 > Аден 1 час назад

    Нынешней Кержаков никогда и не был хорошим вратарём. А если у игрока, тем более молодого по вратарским меркам будет стимул хорошо играть, чтобы попасть в лч и сборную, то не думаю, что он будет деградировать. Хотя лично я предпочёл бы видеть в Зените Ломаева.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +23

    Аден > acor94 42 минуты назад

    А чем Ломаев лучше вашего Одоевского? В принципе Одоевский неплохо смотрелся в тех играх в которых играл. Ломаеву(Лантратову и др.) когда миллионные контракты предложат и халявное бабло упадет и, все, пиши пропало. Хрен они будут убиваться. А так у парней, оставшись в своих клубах, ну или перейдя в какой другой (все одно столько бабла им никто не предложит как Зеня) будет повод расти и, что доказывать.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2047

    Беспонтий 2 часа назад

    остатки гордости недавней и величия
    приберегли бы
    и оставили одоевского в рамке
    ну и мишу на подхвате
    для приличия

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14884

    ilichkadr 2 часа назад

    Лантранов слабее Сафонова.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1895

    LOKOfanatik19 2 часа назад

    Сафонов по красоте, не стоит бросать клуб в тяжелое время.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7371

    R_a_i_n 2 часа назад

    Купили бы Конифея. Звезда же.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +896

    jek718875 > R_a_i_n 1 час назад

    Звезда, которая уже потухла и протухла

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7371

    R_a_i_n > jek718875 1 час назад

    Ну и что? Не зря говорят:- старый конь борозды...)))

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11