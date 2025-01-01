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Ляпорт – о трансфере Холанда в «Манчестер Сити»: «Рад, что не буду гоняться за этим парнем в ближайшие годы»

Защитник «Манчестер Сити» Эймерик Ляпорт отреагировал на трансфер нападающего «Боруссии» Д Эрлинга Холанда. Он перейдет летом.

«Рад, что не буду гоняться за этим парнем ближайшие пару лет. Добро пожаловать, Эрлинг», – написал Ляпорт.

  • Холанд выступал за «Боруссию» с января 2020 года.
  • Он забил 85 голов и сделал 23 ассиста в 88 матчах.
  • Сообщалось, что сделка обойдется «Манчестер Сити» в 250 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: твиттер Эймерика Ляпорта

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10120

    Alekxei Z. 5 минут назад

    Даже интересно как Гвардиола Холланда в свою тики-таку встраивать будет.

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    Рейтинг: +2515

    acor94 25 минут назад

    Какие же футболисты глупые) он наоборот теперь каждый день будет гоняться за ним на тренеровке)

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