Ляпорт – о трансфере Холанда в «Манчестер Сити»: «Рад, что не буду гоняться за этим парнем в ближайшие годы»

Защитник «Манчестер Сити» Эймерик Ляпорт отреагировал на трансфер нападающего «Боруссии» Д Эрлинга Холанда. Он перейдет летом.

«Рад, что не буду гоняться за этим парнем ближайшие пару лет. Добро пожаловать, Эрлинг», – написал Ляпорт.

Холанд выступал за «Боруссию» с января 2020 года.

Он забил 85 голов и сделал 23 ассиста в 88 матчах.

Сообщалось, что сделка обойдется «Манчестер Сити» в 250 миллионов евро.

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