Гвардиола – о Холанде: «Мне запретили говорить что-либо до официального объявления трансфера»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал отвечать на вопрос о переходе форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Все знают ситуацию. Но я не могу ничего подтвердить. «Боруссия» и «Манчестер Сити» запретили мне говорить что-либо до официального объявления трансфера.

Я не могу сказать, мне жаль. У нас еще будет время все обсудить», – сказал Гвардиола.

В этом сезоне Холанд провел за «Боруссию» 29 матчей, забил 28 голов и сделал 8 ассистов.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» объявит о переходе скандинава в ближайшие дни.

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