Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Гвардиола – о Холанде: «Мне запретили говорить что-либо до официального объявления трансфера»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал отвечать на вопрос о переходе форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Все знают ситуацию. Но я не могу ничего подтвердить. «Боруссия» и «Манчестер Сити» запретили мне говорить что-либо до официального объявления трансфера.

Я не могу сказать, мне жаль. У нас еще будет время все обсудить», – сказал Гвардиола.

  • В этом сезоне Холанд провел за «Боруссию» 29 матчей, забил 28 голов и сделал 8 ассистов.
  • Сообщалось, что «Манчестер Сити» объявит о переходе скандинава в ближайшие дни.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
⚡ Официально: Холанд – игрок «Манчестер Сити» 2
Агент Селюк: «Холанд не совсем подходит под стиль игры команд Гвардиолы»
Холанд обойдется «Манчестер Сити» в 250 миллионов (The Telegraph)
Источник: Express

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:42
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11