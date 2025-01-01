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Где смотреть «Динамо» – «Алания»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 10 мая

«Динамо» и «Алания» сыграют в четвертьфинале Кубка России.

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  • Игра состоится во вторник, 10 мая.
  • Встреча пройдет на «ВТБ Арене».
  • Начало – в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо – Алания

  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 16:00 мск.
  • Игру также будет транслировать «Лига Ставок».

Ставки на матч Динамо – Алания

Коэффициенты:

  • Победа «Динамо» – 1.56
  • Ничья – 4.40
  • Победа «Алании» – 5.80

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Источник: «Бомбардир»

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