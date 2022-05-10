Где смотреть «Динамо» – «Алания»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 10 мая

«Динамо» и «Алания» сыграют в четвертьфинале Кубка России.
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- Игра состоится во вторник, 10 мая.
- Встреча пройдет на «ВТБ Арене».
- Начало – в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо – Алания
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 16:00 мск.
- Игру также будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч Динамо – Алания
- Победа «Динамо» – 1.56
- Ничья – 4.40
- Победа «Алании» – 5.80
Источник: «Бомбардир»