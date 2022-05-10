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  • Петржела: «Федотову не надо уходить в «Спартак», там все обречены на провал. Вижу его преемником Семака»

Петржела: «Федотову не надо уходить в «Спартак», там все обречены на провал. Вижу его преемником Семака»

10 мая 2022, 10:49
9

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к главному тренеру «Сочи» Владимиру Федотову.

«Владимир Федотов показывает невероятные результаты с «Сочи». Этот тренер построил команду с нуля и ведет ее к серебряным медалям РПЛ. Он сильнейший специалист в лиге на данный момент.

Ни в какой «Спартак» ему уходить не надо, там все обречены на провал. Вижу Федотова преемником Семака. Он будет следующим тренером «Зенита» после Сергея», — сказал Петржела.

  • «Сочи» идет на 3-м месте в РПЛ.
  • Федотов возглавляет команду с 2020 года.
  • Его контракт с клубом истекает в июне.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Сочи Федотов Владимир Петржела Властимил Семак Сергей
Комментарии (9)
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B.G.
1652171740
Петржела?! - Это тот кто все время ныл по поводу судейства и плохих полей?
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nik55
1652172820
Петржела----срочно к психиатру
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vladimir-7
1652173818
Если В. Федотов перейдет в Зенит, то ни у Зенита, ни у Федотова, толком, ничего не изменится, только будет обоснование правильного действия руководства Зенита. А вот если С. Семак перейдет в Сочи или, ещё хуже для него, перейдет в слабый клуб РПЛ или ФНЛ, то ему нужно будет доказать свою состоятельность, как тренера.
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O-kolesov
1652193091
В. Федотов не строил команду с нуля. Если мне не изменяет склероз, то команду в РПЛ вывел А. Точилин.
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