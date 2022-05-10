Петржела: «Федотову не надо уходить в «Спартак», там все обречены на провал. Вижу его преемником Семака»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к главному тренеру «Сочи» Владимиру Федотову.

«Владимир Федотов показывает невероятные результаты с «Сочи». Этот тренер построил команду с нуля и ведет ее к серебряным медалям РПЛ. Он сильнейший специалист в лиге на данный момент.

Ни в какой «Спартак» ему уходить не надо, там все обречены на провал. Вижу Федотова преемником Семака. Он будет следующим тренером «Зенита» после Сергея», — сказал Петржела.

«Сочи» идет на 3-м месте в РПЛ.

Федотов возглавляет команду с 2020 года.

Его контракт с клубом истекает в июне.

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