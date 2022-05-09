Бека-Бека: «Не думаю, что Карпукас лучше меня. Не воспринимаю его как оппонента, мы партнеры»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека высказался об одноклубнике Артеме Карпукасе.

– Тебя не задевает, когда начинаешь матч в качестве запасного? Ты же говорил, что приехал в «Локомотив» прежде всего для того, чтобы играть.

– Нет, не задевает, все в порядке. Если начинаю в запасе – значит, тренер думает, что другие могут сыграть лучше меня. Мне нужно понимать решения тренера и доказывать свою состоятельность игрой. Можно много чего говорить о себе, но реальный показатель – он всегда на поле.

– Сейчас все впечатлены Артемом Карпукасом. Воспринимаешь его как оппонента, который на данный момент лучше тебя?

– Нет, не думаю, что он лучше меня. Но очевидно, что последние игры он провел хорошо. Полагаю, с ним мы нашли хороший баланс: когда у тебя есть два достойных игрока – приходится выпускать на поле обоих.

Я принимаю решение тренера и не воспринимаю Карпукаса как оппонента, мы прежде всего партнеры. Мы работаем вместе и учимся чему-то друг у друга. Мы – одна команда. Нельзя всегда выпускать на поле одних и тех же игроков, так что тут все ок.

Мое дело – трудиться и приносить максимальную пользу команде.

Карпукас – воспитанник «Локо».

Ему 19 лет.

Карпукас провел 5 матчей в этом сезоне РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?