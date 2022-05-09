Клопп: «Я верю в то, что сказал о «Тоттенхэме», но не стал бы повторять эти слова»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что жалеет о своих высказываниях после матча с «Тоттенхэмом» (1:1).
Клопп после матча раскритиковал лондонский клуб за его оборонительный стиль игры.
«Повторю ли я слова, сказанные о «Тоттенхэме» после игры? Нет.
Это были подходящие слова, я верю в них, но говорить так было неправильно», – сказал Клопп.
- «Манчестер Сити» на выходных оторвался от «Ливерпуля» на 3 очка.
- Оставшиеся соперники «Сити» – «Вулверхэмптон», «Вест Хэм» и «Астон Вилла».
- Соперники «Ливерпуля» – «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: The Athletic