Клопп: «Я верю в то, что сказал о «Тоттенхэме», но не стал бы повторять эти слова»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что жалеет о своих высказываниях после матча с «Тоттенхэмом» (1:1).

Клопп после матча раскритиковал лондонский клуб за его оборонительный стиль игры.

«Повторю ли я слова, сказанные о «Тоттенхэме» после игры? Нет.

Это были подходящие слова, я верю в них, но говорить так было неправильно», – сказал Клопп.

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