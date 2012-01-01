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Клопп: «Я верю в то, что сказал о «Тоттенхэме», но не стал бы повторять эти слова»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что жалеет о своих высказываниях после матча с «Тоттенхэмом» (1:1).

Клопп после матча раскритиковал лондонский клуб за его оборонительный стиль игры.

«Повторю ли я слова, сказанные о «Тоттенхэме» после игры? Нет.

Это были подходящие слова, я верю в них, но говорить так было неправильно», – сказал Клопп.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: The Athletic

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Комментарии1
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    Рейтинг: +90

    Таврида 25 минут назад

    Тотэм и так два раза МанСити на лопатки положил. Клоп, угомонись, не можешь выиграть? Твои проблемы - это только ТВОИ проблемы...

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