Клопп: «Мне не нравится стиль футбола «Тоттенхэма»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал тактику «Тоттенхэма» после матча 36-го тура АПЛ (1:1). Ливерпульцы потеряли очки в чемпионской гонке.

«Извините, я не тот человек, которого надо спрашивать об обороне «Тоттенхэма», потому что мне не нравится такой футбол. Но это моя личная проблема.

Я думаю, что это клуб мирового класса, и я думаю, что они должны делать больше для игры», – сказал немец.

«Ливерпуль» лидирует в таблице, но у «Манчестер Сити», у которого такое же количество очков, матч в запасе.

Ливерпульцы борются за квадрупл.

«Тоттенхэм» борется за попадание в Лигу чемпионов.

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