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Керк – об уходе из «Локо»: «Нужно подумать. Не могу сказать, что будет в следующем сезоне»

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк прокомментировал введение санкций против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

— УЕФА наложил бан на выступление в еврокубках российских команда на следующий сезон. Какова твоя мотивация играть в России без еврокубков?

— Я не следил за новостями. Не обращаю на них внимание. У меня было ощущение, что мы еще сможем играть в еврокубках. Теперь мне нужно подумать об этом.

— Готов остаться в «Локо» на следующий сезон?

— Я не могу сказать, что произойдет в следующем сезоне. Но сейчас я здесь. Сейчас мое мнение — остаться в «Локомотиве».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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