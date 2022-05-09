Керк – об уходе из «Локо»: «Нужно подумать. Не могу сказать, что будет в следующем сезоне»

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк прокомментировал введение санкций против российского футбола.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

— УЕФА наложил бан на выступление в еврокубках российских команда на следующий сезон. Какова твоя мотивация играть в России без еврокубков?

— Я не следил за новостями. Не обращаю на них внимание. У меня было ощущение, что мы еще сможем играть в еврокубках. Теперь мне нужно подумать об этом.

— Готов остаться в «Локо» на следующий сезон?

— Я не могу сказать, что произойдет в следующем сезоне. Но сейчас я здесь. Сейчас мое мнение — остаться в «Локомотиве».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?