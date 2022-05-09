Изидор: «Я люблю Россию и останусь в «Локомотиве» на следующий сезон»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что не уйдет из московского клуба по окончании сезона.

«Остаюсь ли я в «Локомотиве» на следующий сезон? Конечно же, остаюсь, я люблю Россию! Мне очень нравится играть в этом клубе.

Я лучший игрок «Локомотива» сейчас? Нет, коллектив в первую очередь. Команда лучшая, а не какой-то игрок. Мы провели хорошую игру вчера. Главное, что нам удалось победить», — сказал Изидор.

«Локо» купил Изидора зимой у «Монако» за 3,5 миллиона евро.

Он забил 7 голов и отдал 1 ассист в 10 матчах РПЛ.

Изидор был признан лучшим игроком «Локо» в марте и апреле.

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