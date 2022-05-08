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Газизов: «Я за то, чтобы Хачатурянц продолжил работу. С ним РПЛ двигается вперед»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что Ашот Хачатурянц в конце сезона покинет пост президента РПЛ.

«Я поддерживал и поддерживаю Хачатурянца. Конечно, я за то, чтобы Ашот Рафаилович продолжил работать в РПЛ. По моему мнению, с ним лига двигается вперед», – сказал Газизов.

  • Хачатурянц возглавил РПЛ в прошлом году.
  • Сообщалось, что им недоволен президент РФС Александр Дюков.
  • Новой главой лиги может стать генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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Комментарии5
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    Рейтинг: +273

    Stavr007 6 минут назад

    вперед на днище

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    Рейтинг: +10096

    Alekxei Z. 9 минут назад

    Почему "***** стандарты" звёздочками заменили.
    Цензура ?????

    0
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    Рейтинг: +10096

    Alekxei Z. 10 минут назад

    Куда она двигается ?
    Всё идёт под откос.
    Каждый тур судейские ляпы. ***** стандарты. Самого хоть на полиграф. Человек из Системы , не сможет её сломать.
    Да и если захочет , не дадут !!!
    "Спрут" всю Россию захватил.

    0
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    Рейтинг: +5291

    Павелий 41 минуту назад

    А Газизову-то какая разница? Его только ФНЛ ждёт.

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    Рейтинг: +287

    Shamil79 1 час назад

    так насколько вперёд продвинулся?

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