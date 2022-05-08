Газизов: «Я за то, чтобы Хачатурянц продолжил работу. С ним РПЛ двигается вперед»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что Ашот Хачатурянц в конце сезона покинет пост президента РПЛ.

«Я поддерживал и поддерживаю Хачатурянца. Конечно, я за то, чтобы Ашот Рафаилович продолжил работать в РПЛ. По моему мнению, с ним лига двигается вперед», – сказал Газизов.

Хачатурянц возглавил РПЛ в прошлом году.

Сообщалось, что им недоволен президент РФС Александр Дюков.

Новой главой лиги может стать генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

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