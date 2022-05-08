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  • Хачатурянц покинет пост президента РПЛ в конце сезона («Чемпионат»)

Хачатурянц покинет пост президента РПЛ в конце сезона («Чемпионат»)

8 мая 2022, 16:06
9

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц покинет пост по окончании сезона по собственному желанию. Он не видит у себя будущего в этой должности.

При этом Хачатурянц продолжит отвечать за судейство в РФС.

  • Хачатурянц возглавил РПЛ в прошлом году.
  • В 2019 году функционер возглавил судейский комитет РФС.
  • Сегодня телеграм-канал «АРЕНА @ незыгарь» сообщил, что Хачатурянцом недоволен президент РФС Александр Дюков.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот
Комментарии (9)
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Enter2006
1652015704
По собственному желанию? Ну ну. У нас в России часто так делают на работах, "по собственному желанию". Давно нужно было его вышвырнуть.
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ilichkadr
1652018214
Не видит у себя будущего в этой должности? А когда назначали видел, думал пролежать на должности особо не напрягаясь. Ждемс нового козла отпущения, а Ашотик будет при нём в качестве стрелочника.
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aaaaahhhh
1652020072
наигрался....
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ySS
1652020282
Главное, чтобы Дюковым был доволен Милер, ну а Милером Путин)
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SpartakMoskwa
1652020805
Мало заработал для выше стоящих похоже, поэтому снимают с должности
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Plyash
1652045458
Успел хватануть чужой кусок масла на свой кусок хлеба.Дальше уже опасно - тучи явно сгустились над судейским беспределом.Главное вовремя слинять,а хлебную должность ему опять подберут.
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qawzsexdr
1652079405
Всё таки не подошёл по гороскопу, но для снятия с судейского корпуса на гороскоп сил не хватило
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