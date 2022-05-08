Хачатурянц покинет пост президента РПЛ в конце сезона («Чемпионат»)

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц покинет пост по окончании сезона по собственному желанию. Он не видит у себя будущего в этой должности.
При этом Хачатурянц продолжит отвечать за судейство в РФС.
- Хачатурянц возглавил РПЛ в прошлом году.
- В 2019 году функционер возглавил судейский комитет РФС.
- Сегодня телеграм-канал «АРЕНА @ незыгарь» сообщил, что Хачатурянцом недоволен президент РФС Александр Дюков.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Чемпионат»