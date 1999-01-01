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Хачатурянц покинет пост президента РПЛ в конце сезона («Чемпионат»)

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц покинет пост по окончании сезона по собственному желанию. Он не видит у себя будущего в этой должности.

При этом Хачатурянц продолжит отвечать за судейство в РФС.

  • Хачатурянц возглавил РПЛ в прошлом году.
  • В 2019 году функционер возглавил судейский комитет РФС.
  • Сегодня телеграм-канал «АРЕНА @ незыгарь» сообщил, что Хачатурянцом недоволен президент РФС Александр Дюков.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 16:06
Комментарии6
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    Рейтинг: +444

    SpartakMoskwa 35 минут назад

    Мало заработал для выше стоящих похоже, поэтому снимают с должности

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    Рейтинг: +4743

    ySS 44 минуты назад

    Главное, чтобы Дюковым был доволен Милер, ну а Милером Путин)

    1
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    Рейтинг: +3332

    aaaaahhhh 47 минут назад

    наигрался....

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    Рейтинг: +24574

    vladimir-7 > aaaaahhhh 43 минуты назад

    Ему на хвост сели, пора сваливать, да и много денег от Дюкова требует.

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    Рейтинг: +14829

    ilichkadr 1 час назад

    Не видит у себя будущего в этой должности? А когда назначали видел, думал пролежать на должности особо не напрягаясь.
    Ждемс нового козла отпущения, а Ашотик будет при нём в качестве стрелочника.

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    Рейтинг: +2853

    Enter2006 2 часа назад

    По собственному желанию? Ну ну. У нас в России часто так делают на работах, "по собственному желанию". Давно нужно было его вышвырнуть.

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