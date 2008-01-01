Точилин: «Березуцкие заслужили шанс в ЦСКА. Смена тренера – не панацея»

Давайте им дадим еще один шанс! Тем более, что есть еще и ФНЛ! Там тоже в футбол играют! А если серьезно, то не тянут они! Нужен хороший тренер, а не эти школяры!
Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался после матча 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» (0:1). У москвичей одна победа в последних семи встречах.
— ЦСКА смазал концовку чемпионата, практически потерял шансы на медали. Как думаете, летом у команды появится новый тренер?
— Нельзя сказать, что Березуцкие провалились. Проблемы у ЦСКА начались давно — с прошлого сезона, когда ушел Виктор Гончаренко. К сожалению, на том уровне команда пока и осталась.
Но смена тренера — не панацея. Это мы видим на примере «Спартака», где руководство постоянно бросается в крайности. На мой взгляд, Березуцкие своей работой заслужили в ЦСКА еще один шанс. Да и еврокубков в следующем сезоне у нас не будет.
- ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
- Москвичам в этом сезоне осталось сыграть с «Краснодаром» (15 мая) и «Ростовом» (21 мая).
- ЦСКА планирует заменить главного тренера.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?