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Точилин: «Березуцкие заслужили шанс в ЦСКА. Смена тренера – не панацея»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался после матча 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» (0:1). У москвичей одна победа в последних семи встречах.

— ЦСКА смазал концовку чемпионата, практически потерял шансы на медали. Как думаете, летом у команды появится новый тренер?

— Нельзя сказать, что Березуцкие провалились. Проблемы у ЦСКА начались давно — с прошлого сезона, когда ушел Виктор Гончаренко. К сожалению, на том уровне команда пока и осталась.

Но смена тренера — не панацея. Это мы видим на примере «Спартака», где руководство постоянно бросается в крайности. На мой взгляд, Березуцкие своей работой заслужили в ЦСКА еще один шанс. Да и еврокубков в следующем сезоне у нас не будет.

  • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
  • Москвичам в этом сезоне осталось сыграть с «Краснодаром» (15 мая) и «Ростовом» (21 мая).
  • ЦСКА планирует заменить главного тренера.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3372

    CSKA57 1 час назад

    Давайте им дадим еще один шанс! Тем более, что есть еще и ФНЛ! Там тоже в футбол играют! А если серьезно, то не тянут они! Нужен хороший тренер, а не эти школяры!

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