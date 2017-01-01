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Глушаков сделал пост в годовщину последнего чемпионства «Спартака»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не забыл о пятилетии последнего чемпионства «Спартака». Игрок выложил ностальгический пост в телеграме.

Глушаков был капитаном той команды.

  • Главным тренером «Спартака» в чемпионском сезоне был Массимо Каррера. Сейчас он без работы.
  • После 2017 года «Спартак» официальных трофеев не брал.
  • Сейчас, в год 100-летия, «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7205

    vladik12 12 минут назад

    Та команда могла стать династией, Денис. Но ты со своими банями, саунами, чехами и сливами все испортил.

    Дегенерат, наверное.

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