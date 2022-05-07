Глушаков сделал пост в годовщину последнего чемпионства «Спартака»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не забыл о пятилетии последнего чемпионства «Спартака». Игрок выложил ностальгический пост в телеграме.

Глушаков был капитаном той команды.

Главным тренером «Спартака» в чемпионском сезоне был Массимо Каррера. Сейчас он без работы.

После 2017 года «Спартак» официальных трофеев не брал.

Сейчас, в год 100-летия, «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?