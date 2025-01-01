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АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брайтону» – 0:4

«Брайтон» в 36-м туре чемпионата Англии разгромил «Манчестер Юнайтед». В трех голах поучаствовал полузащитник Леонардо Троссард.

«МЮ» остался на шестом месте. «Брайтон» поднялся на девятую строчку.

Манчестерцы прервали семиматчевую победную серию против «Брайтона».

Англия. АПЛ. 36-й тур

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кайседо, 15; 2:0 – Кукурелья, 49; 3:0 – Гросс, 57; 4:0 – Троссард, 60.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии8
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    Рейтинг: +49585

    MaxRnD 8 минут назад

    И тут снизу постучали

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    Рейтинг: +14814

    ilichkadr 39 минут назад

    Кто-то круто развёл МЮ, втюхав ему Рангника.

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    Рейтинг: +1567

    vmonomah17 > ilichkadr 34 минуты назад

    Тот же чел, кто втюхал кокошу фиалкам? Почерк похож)))

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    Рейтинг: +14814

    ilichkadr > vmonomah17 3 минуты назад

    Ай, да молодца сей чел!

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    Рейтинг: +114

    RusUltras 44 минуты назад

    Хуже Рангника МЮ не знал тренера. Ни игры, ни результатов, ни командного духа. Он точно не у Сити на зарплате? Еще долго будет так, что первым клубом Манчестера будет Сити. Юнайтед уже не вернуть былые позиции

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    Рейтинг: +990

    Soccerdealer63 48 минут назад

    Манчестерский футбольный клуб идёт на (слово начинается на ХА, кончается на И КРАТКОЕ, а в середине средняя буква из матерного синонима слова ПЫПЫРКА)...

    0
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    Рейтинг: +11362

    BRO_football 54 минуты назад

    Позор. Где же был величайший футболист всех времен и народов? Обосрался?

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    Рейтинг: +63477

    portero 55 минут назад

    Молодцы ! Красиво проиграли..

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