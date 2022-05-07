АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брайтону» – 0:4

«Брайтон» в 36-м туре чемпионата Англии разгромил «Манчестер Юнайтед». В трех голах поучаствовал полузащитник Леонардо Троссард.
«МЮ» остался на шестом месте. «Брайтон» поднялся на девятую строчку.
Манчестерцы прервали семиматчевую победную серию против «Брайтона».
Англия. АПЛ. 36-й тур
Брайтон – Манчестер Юнайтед – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Кайседо, 15; 2:0 – Кукурелья, 49; 3:0 – Гросс, 57; 4:0 – Троссард, 60.
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Источник: Бомбардир.ру