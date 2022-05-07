Андрей Мостовой: «Всегда хочется обыграть «Спартак». Будет 200 процентов отдачи»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Спартака». Зенитовцы будут играть в статусе чемпиона.
– Впереди матч со «Спартаком», где будет адреналин, наверно?
— Ну конечно! Игра «Зенит» – «Спартак» – это всегда важно. Хоть кто уже чемпион, пусть и ничего не решается... Выиграть у «Спартака» всегда хочется, поэтому 200% отдачи будет.
- Матч в Москве состоится 15 мая.
- В 1-м круге «Зенит» победил 7:1.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Metaratings