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Андрей Мостовой: «Всегда хочется обыграть «Спартак». Будет 200 процентов отдачи»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Спартака». Зенитовцы будут играть в статусе чемпиона.

– Впереди матч со «Спартаком», где будет адреналин, наверно?

— Ну конечно! Игра «Зенит» – «Спартак» – это всегда важно. Хоть кто уже чемпион, пусть и ничего не решается... Выиграть у «Спартака» всегда хочется, поэтому 200% отдачи будет.

  • Матч в Москве состоится 15 мая.
  • В 1-м круге «Зенит» победил 7:1.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +63477

    portero 1 час назад

    Андрей росмотрим что получится желание похвальное...

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  • ...
    Рейтинг: +2538

    Ziklop 1 час назад

    правильное настроение, только победа!

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