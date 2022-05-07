Языджи: «Я соблюдаю пост во время Рамадана, но в дни матчей делаю исключения»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи рассказал, как совмещает мусульманские традиции с футболом.

– На пресс-конференции после матча с «Динамо» главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий сказал, что пока шел месяц Рамадан, три игрока в команде, и ты в их числе, соблюдали пост. Тяжело ли было играть при определенных ограничениях в рационе?

– Я – мусульманин и действительно соблюдаю пост во время Рамадана. Но в дни матчей я делаю некоторые исключения, потому что не могу подвести свою команду. Мне нужно всегда быть полным сил, когда я играю.

ЦСКА зимой арендовал Языджи у «Лилля».

Турок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

Во время поста в Рамадан не разрешается есть или пить от восхода до заката солнца.

Профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.

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