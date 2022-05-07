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  • Канчельскис – о Дзюбе: «Зенит» просто хочет избавиться от него. «Црвена Звезда» – хороший вариант для завершающего этапа карьеры»

Канчельскис – о Дзюбе: «Зенит» просто хочет избавиться от него. «Црвена Звезда» – хороший вариант для завершающего этапа карьеры»

7 мая 2022, 11:57
3

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Артем не играет в основном составе «Зенита», но его контракт очень дорого обходится клубу. Думаю, «Зенит» просто хочет избавиться от Дзюбы.

У нас он будет основным игроком в любом клубе. В принципе, может заиграть где угодно, кроме «Спартака», там его никто не ждет. Другое дело, что не каждый клуб сейчас сможет себе позволить такого игрока.

В Сербии Дзюба может стать звездой, если там его действительно ждут и верят в него. «Црвена Звезда» – отличная команда, хороший вариант для завершающего этапа карьеры», – считает Канчельскис.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Црвена Звезда Дзюба Артем Канчельскис Андрей
Комментарии (3)
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raritet
1651916166
Супер вариант для Артема.
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Garrincha58
1651916707
если он согласится на существенное понижение в зарплате то Зенит его точно оставит но он же хочет и зарплату хорошую и игровое время хотя сам уже просто не тянет
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порт
1651921610
Дебил, у игрока закончился контракт, и слово " избавится" вообще не вписывается в контекст, ка продлевать контракт с игроком, это прерогатива клуба.
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