Канчельскис – о Дзюбе: «Зенит» просто хочет избавиться от него. «Црвена Звезда» – хороший вариант для завершающего этапа карьеры»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Артем не играет в основном составе «Зенита», но его контракт очень дорого обходится клубу. Думаю, «Зенит» просто хочет избавиться от Дзюбы.

У нас он будет основным игроком в любом клубе. В принципе, может заиграть где угодно, кроме «Спартака», там его никто не ждет. Другое дело, что не каждый клуб сейчас сможет себе позволить такого игрока.

В Сербии Дзюба может стать звездой, если там его действительно ждут и верят в него. «Црвена Звезда» – отличная команда, хороший вариант для завершающего этапа карьеры», – считает Канчельскис.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

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