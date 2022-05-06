Шварц: «Три поражения подряд? «Динамо» смотрит в будущее с позитивом»

Дааа, позитив зашкаливает!))))
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц выступил после матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:5). У москвичей три поражения подряд.
– «Динамо» впервые под вашим руководством проиграло три матча подряд. Можно ли говорить, что команда находится в кризисе?
– Конечно, поражения в концовке чемпионата болезненны, но мы смотрим в будущее с позитивом и теперь будем готовиться к предстоящей кубковой игре во вторник. Мы должны воспользоваться своим шансом и выйти в финал Кубка России.
- «Динамо» идет в РПЛ 2-м.
- 10 мая «Динамо» в полуфинале Кубка России примет «Аланию».
- Шварц тренирует «Динамо» с 2020 года.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
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