Шварц: «Три поражения подряд? «Динамо» смотрит в будущее с позитивом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц выступил после матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:5). У москвичей три поражения подряд.

– «Динамо» впервые под вашим руководством проиграло три матча подряд. Можно ли говорить, что команда находится в кризисе?

– Конечно, поражения в концовке чемпионата болезненны, но мы смотрим в будущее с позитивом и теперь будем готовиться к предстоящей кубковой игре во вторник. Мы должны воспользоваться своим шансом и выйти в финал Кубка России.

«Динамо» идет в РПЛ 2-м.

10 мая «Динамо» в полуфинале Кубка России примет «Аланию».

Шварц тренирует «Динамо» с 2020 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?