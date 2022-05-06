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Шварц: «Три поражения подряд? «Динамо» смотрит в будущее с позитивом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц выступил после матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:5). У москвичей три поражения подряд.

– «Динамо» впервые под вашим руководством проиграло три матча подряд. Можно ли говорить, что команда находится в кризисе?

– Конечно, поражения в концовке чемпионата болезненны, но мы смотрим в будущее с позитивом и теперь будем готовиться к предстоящей кубковой игре во вторник. Мы должны воспользоваться своим шансом и выйти в финал Кубка России.

  • «Динамо» идет в РПЛ 2-м.
  • 10 мая «Динамо» в полуфинале Кубка России примет «Аланию».
  • Шварц тренирует «Динамо» с 2020 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: официальный сайт «Динамо»

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06.05.2022 22:31
Комментарии2
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    Рейтинг: +137

    Legion-o 44 минуты назад

    Дааа, позитив зашкаливает!))))

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    Рейтинг: +63425

    portero 1 час назад

    теперь у вас борьба за кубок .....

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