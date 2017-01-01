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Газизов: «При операции Беленов пропустит полгода, без неe – три месяца»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал сроки восстановления травмированного вратаря Александра Беленова.

«Пока не определились будем ли делать операцию – 50/50. Она ему предписана, но мы хотим попробовать консервативно.

Просто при операции он пропустит полгода, без неe – три месяца», – сказал Газизов.

  • Беленов в этом сезоне пропустил 37 голов в 27 матчах.
  • У него диагностировали разрыв связки голеностопного сустава и травму колена.
  • Контракт голкипера с «Уфой» рассчитан до конца 2022 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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