Газизов: «При операции Беленов пропустит полгода, без неe – три месяца»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал сроки восстановления травмированного вратаря Александра Беленова.

«Пока не определились будем ли делать операцию – 50/50. Она ему предписана, но мы хотим попробовать консервативно.

Просто при операции он пропустит полгода, без неe – три месяца», – сказал Газизов.

Беленов в этом сезоне пропустил 37 голов в 27 матчах.

У него диагностировали разрыв связки голеностопного сустава и травму колена.

Контракт голкипера с «Уфой» рассчитан до конца 2022 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?