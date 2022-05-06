«Севилья» хочет вернуть Лангле из «Барселоны»

«Севилья» претендует на центрального защитника «Барселоны» Клемана Лангле.
Андалусийский клуб хочет вернуть 26-летнего футболиста в ближайшее межсезонье.
В составе «Севильи» француз может стать заменой для Диего Карлоса или Жюля Кунде, к которым есть интерес из АПЛ.
- Рыночная стоимость Лангле – 14 миллионов евро.
- Он выступал за «Севилью» с января 2017 по июль 2018 года.
- В этом сезоне игрок провел 23 матча и сделал 1 ассист.
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Источник: Fichajes