«Зенит» недополучит более 35 миллионов из-за отстранения от ЛЧ

Стал известен размер финансовых потерь «Зенита» из-за новых санкций со стороны УЕФА.

В связи с неучастием в следующем розыгрыше Лиги чемпионов петербургский клуб недополучит более 35 миллионов евро.

Минимальные призовые за игру в групповом этапе ЛЧ составляют 32,1 миллиона евро. Из них 15,6 миллиона – это базовый бонус, еще 15,9 миллиона – минимальных бонус за «историю» и около 0,6 миллиона – выплаты из ТВ– и маркетингового пула.

За три домашних матча главного еврокубка «Зенит» при полной загрузке «Газпром Арены» мог бы заработать еще 3-4 миллиона евро.

Суммарные потери клуба превысят 20 процентов выручки за сезон.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?