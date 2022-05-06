Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» недополучит более 35 миллионов из-за отстранения от ЛЧ

«Зенит» недополучит более 35 миллионов из-за отстранения от ЛЧ

6 мая 2022, 14:42
10

Стал известен размер финансовых потерь «Зенита» из-за новых санкций со стороны УЕФА.

В связи с неучастием в следующем розыгрыше Лиги чемпионов петербургский клуб недополучит более 35 миллионов евро.

Минимальные призовые за игру в групповом этапе ЛЧ составляют 32,1 миллиона евро. Из них 15,6 миллиона – это базовый бонус, еще 15,9 миллиона – минимальных бонус за «историю» и около 0,6 миллиона – выплаты из ТВ– и маркетингового пула.

За три домашних матча главного еврокубка «Зенит» при полной загрузке «Газпром Арены» мог бы заработать еще 3-4 миллиона евро.

Суммарные потери клуба превысят 20 процентов выручки за сезон.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Еще по теме:
Семак обвинил судью в удалении Дивеева 1
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти 8
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже 5
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1651838207
не обеднеют за то никого не купят пусть молодые играют как в Краснодаре а то всех старпёров продлили, а зачем????
Ответить
VVM1964
1651838651
Для них это копейки !
Ответить
ilichkadr
1651839156
По Зениту нарыли. Интересно, а сколько недополучит Спартак (он же Федун) из-за отстранения от ЛЕ?
Ответить
Azenkur
1651840369
Для них это как сотку рублей в маршрутке обронить и не поднять)
Ответить
portero
1651842434
Ну как бы зарплаты им от этого не уменьшат и штат прихлебателей тоже не сократят....
Ответить
raritet
1651842517
Хочу обратится к соотечественникам. Эти дешевые разговоры про народное достояние , про " ненависть " к любому субьекту, который , независимо от твоих пожеланий богат и имеет возможность спонсировать команду, не имеют ничего общего с реальностью. А она такова . Как бы кому-то не хотелось , повтори мы сотни раз " народное достояние", оно не станет Вам доступнее и потому можно только посочувствовать , что именно одна из команд России " обокрадена на озвученную в заметке сумму. А поскольку команда российская нужно иметь культуру проявить такт и не поливать в очередной раз команду спонсором которой является Газпром. Лично я переживаю за команды России, которые лишены права участвовать в очередном розыгрыше.
Ответить
Fusballer
1651844483
Бразилы голодать будут((
Ответить
Sedoi_Goblin
1651845833
Ревунемогу....(((
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
4
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
33
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
2
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
1
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
2
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+