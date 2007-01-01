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«Зенит» недополучит более 35 миллионов из-за отстранения от ЛЧ

Стал известен размер финансовых потерь «Зенита» из-за новых санкций со стороны УЕФА.

В связи с неучастием в следующем розыгрыше Лиги чемпионов петербургский клуб недополучит более 35 миллионов евро.

Минимальные призовые за игру в групповом этапе ЛЧ составляют 32,1 миллиона евро. Из них 15,6 миллиона – это базовый бонус, еще 15,9 миллиона – минимальных бонус за «историю» и около 0,6 миллиона – выплаты из ТВ– и маркетингового пула.

За три домашних матча главного еврокубка «Зенит» при полной загрузке «Газпром Арены» мог бы заработать еще 3-4 миллиона евро.

Суммарные потери клуба превысят 20 процентов выручки за сезон.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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Комментарии16
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    Рейтинг: +1341

    Sedoi_Goblin 12 минут назад

    Ревунемогу....(((

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    Рейтинг: +13396

    Fusballer 34 минуты назад

    Бразилы голодать будут((

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    Рейтинг: +3763

    raritet 1 час назад

    Хочу обратится к соотечественникам. Эти дешевые разговоры про народное достояние , про " ненависть " к любому субьекту, который , независимо от твоих пожеланий богат и имеет возможность спонсировать команду, не имеют ничего общего с реальностью. А она такова . Как бы кому-то не хотелось , повтори мы сотни раз " народное достояние", оно не станет Вам доступнее и потому можно только посочувствовать , что именно одна из команд России " обокрадена на озвученную в заметке сумму. А поскольку команда российская нужно иметь культуру проявить такт и не поливать в очередной раз команду спонсором которой является Газпром. Лично я переживаю за команды России, которые лишены права участвовать в очередном розыгрыше.

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    Рейтинг: +63405

    portero 1 час назад

    Ну как бы зарплаты им от этого не уменьшат и штат прихлебателей тоже не сократят....

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    Рейтинг: +16118

    paracetamol 1 час назад

    Надо Газпрому недопоставить сопоставимый объем газа в Брюссель!

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    Рейтинг: +1207

    Дубина 1 час назад

    Для бледно голубых это не деньги!!!
    Они всяких малкомов да паредесов по 40 покупают,да тем более народные ГРОЩИ!!!!!

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    Рейтинг: +16118

    paracetamol > Дубина 1 час назад

    Единственный клуб наш, что такое бабло зарабатывает. Не хлыщи из спердяка, однако!

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    Рейтинг: +1207

    Дубина > paracetamol 45 минут назад

    Вот именно с единственного клуба зенит все смеются и унижают в европе))

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    Рейтинг: +140

    Azenkur 1 час назад

    Для них это как сотку рублей в маршрутке обронить и не поднять)

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    Рейтинг: +1941

    almanev 1 час назад

    Какие проблемы, "народное достояние" поднимет тарифы на газ для населения и перекроет всё, что недополучили

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    Рейтинг: +14775

    ilichkadr > almanev 1 час назад

    Поднимет тарифы на газ для населения "народное достояние" или не поднимет - по воде вилами писано. Зато Лукойл уже поднял, ещё не вечер поднимет ещё!
    Автомобилисты знают, что топливо на заправках Лукойла – одно из самых дорогих. Например, в Москве по стоимости его может превзойти бензин разве что голландской компании Shell.

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    Рейтинг: +199

    rzfxgsk 1 час назад

    зеня и так не бедствует

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    Рейтинг: +14775

    ilichkadr 2 часа назад

    По Зениту нарыли. Интересно, а сколько недополучит Спартак (он же Федун) из-за отстранения от ЛЕ?

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    Рейтинг: +199

    rzfxgsk > ilichkadr 1 час назад

    причём из-за отстранения по беспределу (вопреки всем регламентам и правилам)!... в кои веки Спартак сыграл в еврокубках, к тому же отлично сыграл и на тебе, сняли с турнира... (жаль доиграть не дали, думаю немцев тоже прошли бы)...

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