КДК не накажет фанатов «Зенита» за свист в адрес Хачатурянца и скандирования «*** Fan ID»

КДК РФС не будет рассматривать нецензурные кричалки фанатов «Зенита» во время речи президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

На церемонии награждения «Зенита» за победу в чемпионате России после матча с «Локомотивом» (3:1) фанаты освистали Хачатурянца, не дав ему закончить речь. Болельщики также скандировали: «*** Fan ID».

«В рапорте делегата этого нет, он этого не подтверждает. Соответственно, КДК такое рассматривать не будет», — сказал глава КДК Артур Григорьянц.

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