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КДК не накажет фанатов «Зенита» за свист в адрес Хачатурянца и скандирования «*** Fan ID»

КДК РФС не будет рассматривать нецензурные кричалки фанатов «Зенита» во время речи президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

На церемонии награждения «Зенита» за победу в чемпионате России после матча с «Локомотивом» (3:1) фанаты освистали Хачатурянца, не дав ему закончить речь. Болельщики также скандировали: «*** Fan ID».

«В рапорте делегата этого нет, он этого не подтверждает. Соответственно, КДК такое рассматривать не будет», — сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +126

    КСин 4 минуты назад

    Матвиенко помню закончила свою речь, а фанатов затёрли интершумом... слабоват Хачитурян психанул.

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    Рейтинг: +1991

    kvm 41 минуту назад

    Хачатурянц, Григорьянц... всё понятноНЦ

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    Рейтинг: +2494

    acor94 > kvm 32 минуты назад

    Как говорится : тазы под нами, армяне над нами.

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