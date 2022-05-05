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Глушаков: «Я могу уйти из «Химок» бесплатно»

5 мая 2022, 19:59
2

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о своем будущем в подмосковном клубе.

– Роман Терюшков сообщил, что «Химки» отпустят футболиста Глушакова, если по нему будут предложения. Твои действия, если «Химки» не останутся в РПЛ?

– Моей задачей, как и всей команды, на сегодняшний день является результат – мы должны добиться сохранения прописки в РПЛ.

Если при этом у меня будет получаться пополнять голевой запас, то вообще здорово. Сейчас все мысли о последних трех турах, я не задумывался о том, покину или не покину «Химки».

У меня хорошие отношения с клубом, когда я подписывал контракт, была договоренность, что в случае хорошего предложения меня отпускают бесплатно.

Аналогично и клуб может расторгнуть со мной контракт без выплаты компенсации. Здесь все честно и открыто.

  • Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года.
  • В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до июня 2024-го.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Глушаков Денис
Комментарии (2)
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Павелий
1651776901
Пора в Спартак. Хуже не будет.
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zigbert
1651823062
Наверное хочет получить выгодный контракт в более дорогом клубе, даже если будет сидеть на лавке.
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