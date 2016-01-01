Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
3 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?

Глушаков: «Я могу уйти из «Химок» бесплатно»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о своем будущем в подмосковном клубе.

– Роман Терюшков сообщил, что «Химки» отпустят футболиста Глушакова, если по нему будут предложения. Твои действия, если «Химки» не останутся в РПЛ?

– Моей задачей, как и всей команды, на сегодняшний день является результат – мы должны добиться сохранения прописки в РПЛ.

Если при этом у меня будет получаться пополнять голевой запас, то вообще здорово. Сейчас все мысли о последних трех турах, я не задумывался о том, покину или не покину «Химки».

У меня хорошие отношения с клубом, когда я подписывал контракт, была договоренность, что в случае хорошего предложения меня отпускают бесплатно.

Аналогично и клуб может расторгнуть со мной контракт без выплаты компенсации. Здесь все честно и открыто.

  • Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года.
  • В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до июня 2024-го.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Терюшков: «Если Глушаков захочет уйти из «Химок» и будут предложения, то мы его отпустим»
Глушаков: «Нужно воспользоваться санкциями УЕФА – расширить РПЛ и вернуться на систему «весна-осень» 16
Григалава, Набиуллин, Глушаков – в основе «Химок» на матч с «Уфой»; Урунов, Кротов, Агаларов сыграют у гостей
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:59
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +5289

    Павелий 10 минут назад

    Пора в Спартак. Хуже не будет.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11