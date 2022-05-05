Терюшков: «Если Глушаков захочет уйти из «Химок» и будут предложения, то мы его отпустим»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем полузащитника Дениса Глушакова.

«Уйдeт ли Денис в случае вылета «Химок» из РПЛ? У Дениса действующий контракт. Если он захочет уйти и будут предложения, то мы отпустим Дениса. Но я на 100% уверен, что мы останемся в РПЛ. У нас другого нет: ни у меня, ни у Сергея Николаевича Юрана», — сказал Терюшков.

Глушаков забил 9 голов и отдал 2 ассиста в 24 матчах сезона РПЛ.

Его контракт с «Химками» рассчитан до 2024 года.

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