«Боруссия» предложила Дибале 4,5 миллиона в год и роль ключевого игрока (Corriere dello Sport)

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в дортмундскую «Боруссию» в статусе свободного агента.

По информации Corriere dello Sport, немецкий клуб предложил аргентинцу контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро в год и роль ключевого футболиста из-за вероятного ухода Эрлинга Холанда.

Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает летом.

В этом сезоне 28-летний Дибала забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.

Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?