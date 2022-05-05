«Боруссия» предложила Дибале 4,5 миллиона в год и роль ключевого игрока (Corriere dello Sport)

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в дортмундскую «Боруссию» в статусе свободного агента.
По информации Corriere dello Sport, немецкий клуб предложил аргентинцу контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро в год и роль ключевого футболиста из-за вероятного ухода Эрлинга Холанда.
- Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает летом.
- В этом сезоне 28-летний Дибала забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Corriere dello Sport