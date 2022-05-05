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«Боруссия» предложила Дибале 4,5 миллиона в год и роль ключевого игрока (Corriere dello Sport)

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в дортмундскую «Боруссию» в статусе свободного агента.

По информации Corriere dello Sport, немецкий клуб предложил аргентинцу контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро в год и роль ключевого футболиста из-за вероятного ухода Эрлинга Холанда.

  • Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает летом.
  • В этом сезоне 28-летний Дибала забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Corriere dello Sport

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