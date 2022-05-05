«Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в ретроформе с Монументом Славы

«Крылья Советов» проведут матч 28-го тура РПЛ против «Динамо» в ретро-форме.

«На стильных ретро-майках, созданных по мотивам футболок «Крыльев» прошлых лет, красуется Монумент Славы – один из главных символов Самары. Этот памятник был возведeн в честь больших заслуг рабочих авиационной промышленности нашего города.

На поднятых руках рабочий держит большие наклонeнные плоскости, символизирующие крылья выпущенных в Куйбышеве военных самолeтов. Фигура рабочего символизирует труженика, а постамент – возносящийся в небо яркий луч», – сообщает пресс-служба клуба.

«Крылья Советов» примут «Динамо» в пятницу, 6 мая.

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