Карпин – о новых санкциях УЕФА: «Беспредел продолжается»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение исполкома УЕФА продлить отстранение всех российских команд от участия в международных турнирах.

«Ничего нового для меня не произошло. Тот беспредел с отстранением российского футбола от соревнований, который начался несколько месяцев назад, продолжается.

При этом я до сих пор надеюсь, что Российскому футбольному союзу удастся в соответствующих судах отстоять право наших футболистов участвовать в международных турнирах», – сказал Карпин.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут