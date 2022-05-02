Карпин – о новых санкциях УЕФА: «Беспредел продолжается»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение исполкома УЕФА продлить отстранение всех российских команд от участия в международных турнирах.
«Ничего нового для меня не произошло. Тот беспредел с отстранением российского футбола от соревнований, который начался несколько месяцев назад, продолжается.
При этом я до сих пор надеюсь, что Российскому футбольному союзу удастся в соответствующих судах отстоять право наших футболистов участвовать в международных турнирах», – сказал Карпин.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
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Источник: «Чемпионат»