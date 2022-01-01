Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

Карпин – о новых санкциях УЕФА: «Беспредел продолжается»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение исполкома УЕФА продлить отстранение всех российских команд от участия в международных турнирах.

«Ничего нового для меня не произошло. Тот беспредел с отстранением российского футбола от соревнований, который начался несколько месяцев назад, продолжается.

При этом я до сих пор надеюсь, что Российскому футбольному союзу удастся в соответствующих судах отстоять право наших футболистов участвовать в международных турнирах», – сказал Карпин.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
⚡ Сборная России не будет участвовать в Лиге наций 5
Карасев: «Попасть на ЧМ-2022 практически нереально. Мы не судим еврокубки, весь спорт закрыли» 1
Гаджиев поддержал возможное участие России в Кубке Америки 6
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:17
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +27

    Miru mir 3 минуты назад

    Карпуша радуйся что сборную от стыков отстранили. Если б не отстранили-- с такой игрой облажались бы полной.И тогда те помои которые на тебя вылились после игры с Хорватией показались бы тебе теплым душем по сравнению с тем что было бы после стыков. Так что скажи спасибо УЕФА и.ФИФА , лично для тебя это было спасение.)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +861

    сутулая собака и лисы 30 минут назад

    а карпин представляет, чем теперь может закончится поездка спартака в гости к легии?
    а потом всё это говно расхлёбывать самой уефа.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5248

    rash1959 45 минут назад

    Будете не в "...судах отстаивать право...", а как нашкодивший хулиган стоять в европейском УГЛУ.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3562

    Gek Dement 54 минуты назад

    Чеферин лицемерное омно. УЕФА и ФИФА это вообще не про спорт в 21 веке.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11