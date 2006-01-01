У «Химок» 4 удаления в двух последних матчах при судействе Левникова

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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В двух последних матчах «Химок» в РПЛ, которые обслуживал арбитр Кирилл Левников, были удалены три футболиста подмосковного клуба и ее главный тренер Сергей Юран.
В матче 19-го тура РПЛ против «Динамо» (0:3), который состоялся 26 февраля, Левников удалил Филипа Дагерстола и Анвана Лоуренса.
1 мая, в игре 27-го тура с «Уфой» (1:1), Левников удалил Эльмира Набиуллина, а после финального свистка показал красную карточку Юрану.
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