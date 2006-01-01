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У «Химок» 4 удаления в двух последних матчах при судействе Левникова

В двух последних матчах «Химок» в РПЛ, которые обслуживал арбитр Кирилл Левников, были удалены три футболиста подмосковного клуба и ее главный тренер Сергей Юран.

В матче 19-го тура РПЛ против «Динамо» (0:3), который состоялся 26 февраля, Левников удалил Филипа Дагерстола и Анвана Лоуренса.

1 мая, в игре 27-го тура с «Уфой» (1:1), Левников удалил Эльмира Набиуллина, а после финального свистка показал красную карточку Юрану.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: 0

    fghbvnvb 43 минуты назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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    Рейтинг: +13354

    Fusballer 43 минуты назад

    Надо было предложить больше, чем соперники.

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    Рейтинг: +2784

    Enter2006 54 минуты назад

    Ну и? А почему бы тоже не пригласить на "детектор лжи" его?

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