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Промес – о 2:1 с «Крыльями»: «Порой «Спартаку» нужно пропустить, чтобы проснуться»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

— Что Ваноли сказал в перерыве?

— Он сказал нам сохранять спокойствие. Сделал правильные тактические ходы, которые позволил нам играть в более атакующем стиле.

К сожалению, порой нам нужно пропустить, чтобы проснуться. Мы должны исправлять это и играть на максимуме с первых минут. Если проведем оставшиеся матчи так, как второй тайм сегодня, то достойно завершим сезон. Я уверен.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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