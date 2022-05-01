Талалаев – после победы над ЦСКА: «Ахмат» и так любят, но хотелось, чтобы был восторг»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Ребята молодцы, отдали все на поле. Вернулись игроки, и мы стали еще более конкурентоспособны. Уциев был лидером, капитаном, а Бериша вышел, помог решить исход матча. Сильны были сегодня командой. Ребята знают, что сегодня праздник, месяц люди терпели, и этот праздник – праздник для них. Закончилась серия поражений от ЦСКА, закончились ненужные разговоры.

Нам по силам изменить отношение болельщиков к нам, нас и так любят, но хотелось бы, чтобы был восторг, как сегодня. Ошибки все равно были, в перерыве серьезно поговорили с командой, потому что пиетет перед большими командами присутствует. То, что они не били по воротам в первом тайме, мы немного подправили. Во втором тайме и голы пошли, хотя некоторые не засчитали. Работы непочатый край», – сказал Талалаев.

«Ахмат» победил ЦСКА впервые с 2017 года.

Клуб поднялся на 8-е место в РПЛ.

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