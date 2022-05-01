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Литвинов: «Спартак» обязан выигрывать Кубок России»

1 мая 2022, 22:12
3

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов дал комментарий после победы над «Крыльями Советов» в матче РПЛ.

«Я считаю, что заголовки СМИ о спасении «Спартака» от вылета – не то, что должно быть. Наше положение в турнирной таблице неприемлемо. Еще раз повторюсь, что мы должны обязательно выигрывать Кубок России, чтобы хоть как-то скрасить этот сезон. Мы обязаны исправиться и принести, так сказать, трофей клубу и болельщикам за то, что занимаем такое место в турнирной таблице.

Что касается соперника в Кубке, знаете, там уже много раз все убеждались – может произойти все что угодно. Независимо от того, на кого ты попадаешь, ты должен выкладываться на все 100 процентов. Футбол не прощает недооценки соперника. Поэтому нужно выходить также на 100 процентов, даже на 110 биться», – сказал Литвинов.

  • «Спартак» в полуфинале Кубка России сыграет с «Енисеем».
  • Матч пройдет 11 мая.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Литвинов Руслан
Комментарии (3)
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житель СПб
1651463467
Литвинову... повезло, что его не удалили! Играл очень грубо и непродуманно.
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vladimir-7
1651468656
В финале розыгрыша Кубка России встретятся Енисей и Балтика, но может быть и Динамо М.
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paracetamol
1651472774
Енисей - гроза клупов РПЛ!
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