Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

Литвинов: «Спартак» обязан выигрывать Кубок России»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов дал комментарий после победы над «Крыльями Советов» в матче РПЛ.

«Я считаю, что заголовки СМИ о спасении «Спартака» от вылета – не то, что должно быть. Наше положение в турнирной таблице неприемлемо. Еще раз повторюсь, что мы должны обязательно выигрывать Кубок России, чтобы хоть как-то скрасить этот сезон. Мы обязаны исправиться и принести, так сказать, трофей клубу и болельщикам за то, что занимаем такое место в турнирной таблице.

Что касается соперника в Кубке, знаете, там уже много раз все убеждались – может произойти все что угодно. Независимо от того, на кого ты попадаешь, ты должен выкладываться на все 100 процентов. Футбол не прощает недооценки соперника. Поэтому нужно выходить также на 100 процентов, даже на 110 биться», – сказал Литвинов.

  • «Спартак» в полуфинале Кубка России сыграет с «Енисеем».
  • Матч пройдет 11 мая.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Новости по теме
Бубнов: «Ни секунды не верил, что «Спартак» вылетит» 12
Ваноли: «Игрокам «Спартака» бывает сложно выйти из зоны комфорта» 12
Соболев: «Спартак» – самый больший клуб в России, некоторые хотят похайпиться на нем» 27
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

01.05.2022 22:12
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11